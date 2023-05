Cibo, shopping, cori: successo a Ponte dell’Olio per la Fiera della pancetta

Ponte dell’Olio ha celebrato una delle sue eccellenze gastronomiche con una fiera dedicata. La pancetta piacentina dop è uno dei prodotti, insieme a coppa e salame, che viene confezionata dai salumifici di Ponte dell’Olio, cui il Comune dedica ogni anno un’intera giornata. Sono stati tanti i visitatori che hanno affollato il paese e il borgo storico, via Vittorio Veneto, e le vie limitrofe, in cui erano schierati numerosi banchi di prodotti tipici, da quelli piacentini a quelli provenienti da tutta Italia, e per fare acquisti nei negozi e alle bancarelle della fiera con ogni genere di articolo salutate con le note del Corpo bandistico pontolliese e le sue majorettes.

La pancetta è sempre stata protagonista, la si è potuta trovare in ogni menu proposto agli stand gastronomici e nei locali del paese, oltre agli assaggi speciali delle pancette “riserva” stagionate 15 mesi nelle cantine del municipio di Ponte dell’Olio. Con le autorità il taglio del nastro ed un brindisi con i vini delle cantine di Valore Valnure in piazza Alpini dove era allestita l’area food con i posti a sedere. Gastronomia, shopping, ma anche iniziative culturali e ricreative. i bambini sono diventati grandi con l’associazione Master Kids Italia e poi hanno preso parte alla “Caccia al sorriso” per le vie del paese. Grande partecipazione infine all’oratorio di San Rocco per la rassegna corale “Ponte t’incanta” promossa dal coro Montenero per festeggiare i suoi 55 anni di attività, insieme al coro Valle del Lambro di Besana in Brianza e al coro Gerberto di Bobbio.