“Nessun dosso, per rallentare la velocità, verrà realizzato in via Fornace a Gossolengo”. Lo ha confermato il sindaco Andrea Balestrieri, che durante l’ultimo consiglio comunale è stato sollecitato sul tema dal consigliere di minoranza Silvano Bongiorni. Il consigliere aveva chiesto al primo cittadino di prendere una posizione chiara sul problema della via: a causa di lunghe curve cieche, auto posteggiate in maniera non consona, alta velocità e accessi difficili da parte di chi vi abita, alcuni mesi si era verificato anche un incidente frontale tra due auto in piena zona residenziale. “Ma stiamo comunque valutando altre soluzioni”- ha assicurato Balestrieri.

