La presidente Patelli visita il Polo “Volta” di Borgonovo: “Interventi per 1,2 milioni”

Continua la serie di visite della Provincia di Piacenza agli istituti scolastici ubicati in immobili di proprietà dell’Ente. Nella mattinata di ieri (lunedì 8 maggio), nella sede di Borgonovo Val Tidone del Polo Scolastico “A. Volta”, la presidente Monica Patelli – accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza, dal dirigente del servizio Edilizia Jonathan Monti e dai tecnici Matteo Bocchi e Roberto Dacrema del servizio Edilizia – è stata ricevuta dalla dirigente scolastica Simona Favari, dal collaboratore del dirigente Davide Struzzola e dal referente dell’ufficio tecnico del Polo Amerigo Oliviero.

L’appuntamento è stata l’occasione per un attento e approfondito esame di aule (sono allo studio diverse soluzioni per l’Aula magna), laboratori, palestre e altri spazi interni ed esterni dell’ampia sede borgonovese del “Volta”, che ospita Istituto Tecnico Tecnologico (meccanica e meccatronica) e Istituto Tecnico Economico (amministrazione, finanza e marketing).

La presidente Patelli ha elogiato il lavoro svolto nei mesi scorsi da studentesse e studenti dell’istituto che – come sottolineato dalla dirigente Favari – si sono attivati nella tinteggiatura delle aule, ricordando che la Provincia accompagnerà questo lodevole impegno completando le tinteggiature per gli altri spazi che le richiedono: “Verranno naturalmente proseguite – ha spiegato la presidente – la valutazione e la realizzazione delle consuete opere di manutenzione, anche alla luce di alcune criticità segnalate. Ricordo che, nei prossimi mesi, la sede del Polo “Volta” di Borgonovo vedrà due interventi particolarmente importanti. Già consegnato e in fase di inizio lavori è l’intervento di sostituzione parziale dei serramenti esterni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio scolastico, per un importo complessivo di 357.603,18 euro. Per il 2024 è in programma anche l’adeguamento antisismico della palestra, per un importo di ulteriori 850mila euro”.

“Tutte queste attività – ha osservato la vicepresidente Calza – e le visite sul posto, svolte scuola per scuola in questi mesi, confermano la costante attenzione dell’Ente per gli edifici scolastici di competenza, soprattutto in termini di miglior utilizzo e di massima sicurezza per chi ogni giorno li vive per studio e per lavoro”.