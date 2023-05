‍

Un magnifico esemplare di pastore belga femmina era stato acquistato da una famiglia da un allevamento canino di Pontenure. Ma dopo aver vinto diversi premi di bellezza a livello nazionale, lo stesso allevamento se lo era ripreso,, contro la volontà dei nuovi padroni.

Se questa operazione sia stato o meno lecita è quanto hanno cercato di capire ieri in tribunale la giudice Anna Freschi e il pm Paolo Maini.

Imputata di appropriazione indebita è la titolare dell’allevamento di Pontenure, difesa dall’avvocato Anna Maria Galimberti. Costituitosi parte civile l’uomo che aveva acquistato Lucky, assistito dall’avvocato Alberto Lenti.

In aula è emerso che di tanto in tanto veniva chiesto dalla titolare dell’allevamento per essere portato a concorsi di bellezza. In un’occasione era stata portata all’allevamento. “Da quel momento il cane non l’abbiamo più visto se non da lontano, sporadicamente, in una gabbia dell’allevamento”, hanno riferito i padroni fornendo la loro versione dei fatti.