Sicurezza lavoro, dai controlli della prefettura emergono 36 lavoratori irregolari

La prefettura di Piacenza ha reso noto il bilancio dei controlli straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal prefetto Daniele Lupo, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di dell’ordine, del presidente della Provincia e del sindaco.

I SERVIZI STRAORDINARI EFFETTUATI – Nello scorso mese di aprile le forze dell’ordine hanno effettuato 16 servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno riguardato – nel capoluogo – le zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via IV Novembre e via Landi. Servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile presso istituti scolastici, la stazione ferroviaria, i giardini Margherita e le aree abbandonate a ridosso di via Nino Bixio nonché il controllo di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande anche nei comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – Continuano i controlli anche a bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori. Nello specifico, sono stati eseguiti 1.493 controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari; 197 le violazioni del codice della strada rilevate, tra le quali 32 relative al mancato utilizzo cinture di sicurezza, 30 per sorpasso in situazione di pericolo, 23 per omessa revisione periodica del veicolo, 19 per utilizzo del cellulare alla guida. Sette le denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, 38 le segnalazioni per detenzione di droga; 39 patenti ritirate, 14 sequestri di veicoli, 6 carte di circolazione ritirate e 89 incidenti stradali rilevati.

ABUSIVISMO COMMERCIALE – Nell’ambito dei piani di intervento a contrasto della contraffazione e abusivismo commerciale, il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestrato 1.868 capi di abbigliamento contraffatti per un valore commerciale di mercato pari a euro 113mila euro.

SOSPENSIONE E REVOCA PATENTI – Nello stesso periodo l’ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 48 provvedimenti di sospensione e 5 di revoca, in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna.

Il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha inoltre effettuato 30 colloqui e notificato altrettante convocazioni, emanando 30 provvedimenti sanzionatori di cui 20 ammonizioni per prima segnalazione.

CONTROLLI DI SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO – Proseguono anche i controlli straordinari nei settori dell’agricoltura, della logistica e dell’edilizia, definiti nell’ambito dell’osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte degli enti ispettivi Itl, Inps, Ausl e Inail, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Questi i dati relativi al mese di aprile 2023:

AGRICOLTURA: 23 controlli, 11 lavoratori irregolari (a fronte di un solo lavoratore regolare).

EDILIZIA: 21 controlli, 9 lavoratori regolari e 24 irregolari.

LOGISTICA: 4 controlli, 1 lavoratore regolare e 1 irregolare.

TOTALE: 57 controlli, 11 lavoratori regolari e ben 36 irregolari.

Con riferimento al dato relativo al settore dell’edilizia, la prefettura precisa che si tratta del numero di cantieri ispezionati presso i quali possono operare anche più ditte. Nello specifico, i predetti controlli nel primo quadrimestre dell’anno (da gennaio ad aprile 2023) hanno consentito all’Itl con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma dei carabinieri di accertare 51 posizioni di irregolarità lavorativa, 13 violazioni in materia di immigrazione e 7 relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.