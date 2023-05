Addio alla dottoressa Arianna Giordani, “fino all’ultimo vicina ai suoi pazienti”

La comunità di Rottofreno piange la scomparsa di Arianna Giordani, dottoressa 66enne che lottava da tempo con un grave male. Fra il capoluogo e San Nicolò, dove aveva i due studi, tutti la ricordano per aver dedicato la sua vita alla missione medica.

Già dal 2017 Arianna Giordani aveva richiesto aiuto per non lasciare i suoi mutuati senza un punto di riferimento fisso. Accolse l’invito Paola Cristalli, divenuta poi sua amica. Un sentito ricordo viene tratteggiato da Silvia Brega, presidente dell’associazione informatori scientifici del farmaco, sezione di Piacenza. “La conoscevamo tutti e apprezzavamo la sua cordialità, disponibilità e apertura al confronto. Oltre ad essere stata un valido medico e una buona amica, può essere portata ad esempio alle donne malate oncologiche. Sebbene fosse consapevole della sua gravità, ha resistito con grande coraggio fino alla fine, lottando e cercando di svolgere la propria missione lasciandosi condizionare il minimo indispensabile. Era in ambulatorio anche la scorsa settimana”.