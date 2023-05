Open Day al Tecnopolo di Casino Mandelli. Brianzi: “Realtà d’eccellenza”

Sabato 13 maggio, presso la sede Casino Mandelli del Tecnopolo di Piacenza, si terrà l’Open Day in occasione del quale sarà possibile visitare le realtà innovative che animano la struttura: il Consorzio MUSP, Added, RSE e 40Factory. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 12 maggio, telefonando al 348-9248059 o scrivendo a [email protected] L’evento, realizzato in collaborazione con lo spazio Area S3 di ART-ER e con il supporto del comune di Piacenza, si articolerà infatti in quattro visite guidate della durata di un paio d’ore ciascuna, per altrettanti gruppi composti da un massimo di 25 persone, con inizio alle 9.00, 11.00 (disponibilità limitata), 14.00 e 16.00.

I partecipanti verranno accompagnati alla scoperta dei Laboratori di ricerca e delle imprese, perché possano vivere un’esperienza immersiva e conoscere, più da vicino, i processi di innovazione tecnologica che costituiscono un motore di crescita per il territorio in un’ottica di sviluppo non solo locale, ma anche in ambito internazionale.

“Credo che questa sia un’opportunità preziosa – sottolinea l’assessore a Università e Ricerca Francesco Brianzi – per accostarsi alle più avanzate tecnologie di cui così spesso sentiamo parlare, a cominciare dalla stampa e scansione in 3D che proprio di recente ha visto il Tecnopolo di Casino Mandelli protagonista dell’innovativa tecnica di analisi di un antico sarcofago egizio, tra i reperti che abbiamo ammirato qualche mese fa nella mostra allestita a Palazzo Gotico. Ringrazio tutte le professionalità operanti all’interno di questa realtà d’eccellenza per la disponibilità nell’aprire le porte dei laboratori di ricerca e divulgare il valore dei progetti scientifici di altissimo profilo di cui sono il fulcro. Penso sia anche un modo concreto per promuovere l’attrattività delle discipline Stem tra i più giovani e informare sui percorsi di specializzazione, supporto e qualificazione rivolti alle start-up del territorio: mi auguro che tanti visitatori, a partire dalle famiglie, colgano questa occasione: sarà come visitare un museo del futuro”.

“I Tecnopoli regionali – specifica il Manager della sede Casino Mandelli del Tecnopolo Michele Monno – e , tra questi il nostro, sono luoghi deputati all’incontro tra la ricerca industriale e le imprese del territorio al fine di realizzare, qui a Piacenza, una Regional Innovation Valley ovvero un territorio dove si genera l’innovazione. Il Tecnopolo di Piacenza è anche il luogo dove i più giovani potranno trovare una concreta motivazione per intraprendere percorsi di formazione di carattere scientifico e tecnico in vista di una professionalità da spendere nel mondo del lavoro, ed in aziende presenti molto note anche a livello internazionale. In laboratorio sono presenti sistemi di lavorazione robotizzati e macchine per la produzione industriale che potranno motivare l’orientamento sia per le scuole superiori che per la scelta dell’università. Una occasione da non perdere.”