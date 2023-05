Temporali, fulmini e grandine. Allerta meteo per la giornata di domani

Prosegue l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Per tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, sul nostro territorio continuerà a piovere, ma non solo: alto il rischio che le precipitazioni si trasformino in rovesci di forte intensità e grandinate.

Nel bollettino della Protezione civile indicato anche il rischio fulmini; viene specificato infatti che sia in Emila che nel Veneto “i fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forte vento”.