Alpini da Piacenza all’Adunata di Udine in tandem per la solidarietà

Sono partiti. All’Adunata nazionale degli alpini di Udine ci arriveranno sabato, davanti hanno quasi quattrocento chilometri da percorrere. Tanti ne occorrono ai piacentini Diego Guerriero e Alessandro Vignola e ad Antonello Milana e Claudio Cursano di Cernusco per consegnare i tandem con cui sono partiti, dalla sede degli alpini di Piacenza, all’associazione Progetto Autismo Fvg. Per Guerriero, da anni in pista con il progetto del Tandem Volante, si tratta del trentanovesimo tandem donato a un’associazione socialmente impegnata: “La scelta viene fatta andando a considerare le realtà più attive – spiega il piacentino – non sempre sono realtà locali, quello che conta è l’impegno che le contraddistingue. Noi le contattiamo e ci rendiamo disponibili alla donazione dei tandem che possono essere utilizzati in svariate attività”.

