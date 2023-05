Armani agli studenti: “Il lavoro vero porta lontano”. Laurea honoris causa

Teatro Municipale in piedi per Giorgio Armani: lo stilista imprenditore che ha portato alto il nome di Piacenza in tutto il mondo ha ricevuto questa mattina la laurea honoris causa in Global Business Management conferita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un riconoscimento alla sua carriera, genialità e creatività apprezzate in tutto il mondo.

“Due motivazioni mi portano qui – ha dichiarato Armani sul palco del Municipale – ricevere questo riconoscimento e rivedere Piacenza. La laurea che mi viene conferita ha un valore speciale, premia il mio ruolo di imprenditore, l’impegno che fa ha fatto trasformare la passione in un gruppo solido. Sono partito da Piacenza per cercare la mia strada ma le mie radici sono rimaste qui. Ho trovato la mia strada a Milano ma le mie radici sono rimaste qui, ho visto una Piacenza splendente. Con Sergio abbiamo creato un’impresa ma il destino mi ha messo a dura prova molti pensavano che non ce l’avrei fatta, ma grazie alle persone a me vicine e alla mia caparbietà sono riuscito a superare le difficoltà. I valori li ho assimilati in famiglia per dare forma in ciò a cui si crede ancora oggi in cui si moltiplicano i successi effimeri. Con coraggio e fiducia ho sempre difesa la mia indipendenza, ascolto i pareri degli altri ma sono io che prendo le decisioni. Sono creativo razionale ma parte tutto da passione. Questo lavoro per me è vita. Pensando a voi studenti vorrei con la mia storia essere di esempio e stimolo e ricordare a tutti che il lavoro vero porta lontano”.

Armani cresce a Piacenza dove studia al Liceo Scientifico Respighi, ma nel 1949 si trasferisce con la famiglia a Milano. Si iscrive alla facoltà di medicina che frequenta per tre anni prima di ricevere la chiamata dell’esercito. La moda non è nei suoi piani. Al termine del servizio di leva però trova lavoro come commesso per la Rinascente e successivamente viene assunto da Nino Cerruti. Nel 1974 nasce la linea Armani by Sicons, e da lì matura l’idea di creare una linea personale. La sua prima collezione risale al 1975, e la Giorgio Armani S.p.A viene fondata il 24 luglio dello stesso anno. Il prestigioso marchio, nasconde dietro il nome del compagno Sergio Galeotti, poi scomparso.

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta Giorgio Armani fu tra i personaggi che contribuì al successo del Made in Italy e a fare di Milano la capitale della moda. L’eleganza è sicuramente il segno distintivo della moda di Armani. Nel corso della sua vita “Re Giorgio” si è prestato a diverse collaborazioni con il cinema vestendo star internazionali. Lo stilista deve gran parte della sua fama alla dedizione e determinazione. Cura in prima persona ogni minimo dettaglio e lavora fino a 12 ore al giorno. Nonostante giri il mondo non dimentica mai la sua Piacenza. Torna spesso a Rivalta dove è sepolta la cara mamma a cui era molto affezionato. Armani ha mantenuto la genuinità senza mai scordare le sue radici umili.