Festa della mamma: tornano le azalee della ricerca contro i tumori

Torna l’Azalea della Ricerca. Il prossimo fine settimana infatti anche nelle piazze di Piacenza e della provincia è in programma la manifestazione nazionale di Fondazione Airc in occasione della Festa della Mamma per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. A fronte di una donazione di 18 euro, sabato 13 e domenica 14 sarà dunque possibile per i piacentini acquistare una pianta di azalea e dare un aiuto concreto alla Fondazione.

Nel nostro territorio sabato 13 saranno allestiti dei banchetti con le azalee a Piacenza in piazza Cavalli, piazzale Genova all’inizio del Pubblico Passeggio, alla Besurica in via Martini all’angolo con via Fioruzzi; in provincia invece gli stand saranno a Fiorenzuola in piazza Caduti, a Gossolengo in piazza Roma, a Gragnano in via Roma all’angolo con piazza Verdi, a Ponte dell’Olio sul sagrato della chiesa, a San Nicolò in piazza Donatori Organi. Domenica 14 a Piacenza si mantengono le medesime postazioni di sabato, mentre cambiano le piazze della provincia: gli stand saranno presenti ad Agazzano in piazza Europa, Alseno in piazza del mercato, Bobbio in piazza San Francesco, Borgonovo in piazza Matteotti, Caorso in via Marconi 2/A, Carpaneto in via Roma, Castel San Giovanni in corso Matteotti, Castell’Arquato in piazza Europa, Cortemaggiore sul sagrato della chiesa, Fiorenzuola in piazza Molinari e in piazza Caduti, Gragnano in via Roma, Pianello in piazza Umberto I°, Podenzano in piazza Italia, Ponte dell’Olio sul sagrato della chiesa, Rivergaro in via Roma, Roveleto di Cadeo davanti al municipio, San Nicolò in piazza Donatori Organi e Villanova in piazza IV Novembre.