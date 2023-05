La galleria di San Salvatore dovrà essere chiusa tre notti. “Sicurezza è priorità”

La galleria di San Salvatore dovrà essere chiusa per tre notti per consentire gli ultimi lavori di messa in sicurezza sul tratto. A darne notizia è stato il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ieri sera in consiglio comunale. Sono stati annunciati, sempre sulla Statale 45, anche imminenti interventi di consolidamento dei ponti a Cassolo e sul torrente Bobbio. “Capisco i disagi, faremo dei sacrifici, ma non possiamo in alcun modo sottovalutare la sicurezza su ponti degli anni Ottanta. Diamo atto ad Anas degli investimenti fatti”, ha detto il primo cittadino.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’