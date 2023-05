Medico di famiglia, nuovo portale. Più facile e veloce scegliere o cambiare

Scegliere o cambiare il proprio medico o pediatra di famiglia è più facile e veloce: l’Azienda Usl di Piacenza ha realizzato un portale dedicato, in cui la procedura può essere richiesta ed eseguita on line, senza doversi recare a uno sportello. Non solo, la pratica può essere gestita anche per un familiare, per favorire il più possibile le persone che hanno bisogno di sostituire il proprio medico o lo devono scegliere per la prima volta ma non hanno specifiche competenze digitali.

“Il nuovo portale Cambio Scelta Medico – evidenzia Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza – è un altro tassello del piano aziendale InnovaUtenza. In questi ultimi mesi, infatti, abbiamo messo in campo iniziative importanti per essere sempre più vicini al cittadino. Voglio ricordare il servizio ZeroCoda, che permette di accedere al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza con un appuntamento ottenuto on line in modo molto semplice e veloce, come anche la possibilità – introdotta da qualche mese – di ritirare gli esiti degli esami del sangue direttamente in farmacia”.

“Anche il portale Cambio Scelta Medico (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd/) si pone l’obiettivo di facilitare l’interazione con i cittadini. Questo servizio coinvolge mediamente negli anni molte migliaia di persone: i volumi dipendono da quanti medici convenzionati cessano o attivano il loro rapporto con l’Azienda Usl di Piacenza. L’anno scorso abbiamo gestito complessivamente circa 60mila richieste”.

I cittadini sono invitati a scegliere o cambiare il medico o pediatra per vari motivi: pensionamenti, nuova nomina di ruolo, sostituzione per incarico di ruolo o incarico provvisorio, secondo quanto regolamentato dall’Accordo collettivo nazionale.

“Negli ultimi anni, a causa la carenza diffusa di medici e pediatri di famiglia, il numero di incarichi provvisori – spiega il dottor Fugazzi – è aumentato. Spesso per l’Azienda è difficile reperire professionisti disponibili a coprire le zone carenti. Questo fenomeno fa sì che le richieste dei cittadini legate all’attività di cambio e scelta medico siano aumentate esponenzialmente”.

“Anche per questo, già dal 2020 l’Azienda ha messo a disposizione, oltre al Fascicolo elettronico, anche una mail dedicata, per raccogliere le richieste dei cittadini senza che dovessero accedere fisicamente a uno sportello. Il sistema presentava alcune criticità e abbiamo quindi lavorato per realizzare un portale dedicato, strumento sicuramente più funzionale per svolgere il servizio. L’obiettivo che ci poniamo è quello di evitare che oltre il 70 per cento degli utenti, come succede oggi, si rechi allo sportello per questa pratica. La richiesta on line è facile, veloce e sicura”.

“Il nuovo portale (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd/) è stato realizzato per gestire grandi volumi di richieste contemporaneamente, si basa su un architettura appositamente disegnata sulle esigenze aziendali e regolata in base ai vincoli legati all’Accordo collettivo nazionale e alla normativa sulla privacy. Il portale permette – aggiunge il dottor Fugazzi – di fare la propria scelta o il proprio cambio medico tramite un’interfaccia intuitiva, con spazi ben descritti e obbligatori al fine di generare una richiesta che abbia tutte le credenziali necessarie all’operatore in back office per procedere all’inserimento nell’Anagrafica Regionale Assistiti, che rimane lo strumento di registrazione di tale attività”.

Accedendo a https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd/ persona deve inserire i propri dati anagrafici, i recapiti (cellulare e mail), può indicare 3 professionisti che preferisce o che hanno disponibilità e caricare il proprio documento di identità. Riceve quindi una password (OTP) via mail per l’autenticazione finale. Il sistema aggiorna poi automaticamente la persona, sempre via mail, sullo stato di avanzamento della pratica.

“Non è necessario avere lo Spid per autenticarsi e la pratica può essere richiesta anche per un familiare. Pensiamo quindi di aver messo a disposizione della cittadinanza uno strumento davvero funzionale e comodo”, aggiunge conclude il referente.

L’avvio del nuovo portale (che può essere raggiunto anche dalla home page del sito www.ausl.pc.it) si aggiunge alla nuova modalità di comunicazione via SMS che l’Azienda da qualche mese ha intrapreso per comunicare ai propri assistiti le variazioni legate alle cessazioni o ai nuovi incarichi dei medici e pediatri di famiglia. Il messaggio, infatti, oltre a riportare le informazioni all’assistito, è dotato di un link che indirizza al nuovo portale.

Con questa nuova gestione integrata tra SMS e portale, l’Azienda conta di superare le criticità legate all’affollamento degli sportelli fisici (che comunque rimarranno in uso) che in passato si sono verificate in coincidenza con la cessazione dei medici. “La presa in carico tempestiva on line è un’alternativa davvero comoda e funzionale. Invitiamo a utilizzare questa modalità, comodamente da casa, evitando code e spostamenti”.

Per informazioni: https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/scelta-cambio-medico-o-pediatra