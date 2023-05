Richieste sospette di soldi ai genitori: il padre fa stroncare giro di spaccio tra giovani

La squadra mobile della questura di Piacenza ha stroncato un giro di droga tra giovanissimi, con le indagini – svolte in collaborazione con l’ufficio investigativo di Bergamo – che hanno portato all’emissione di una misura cautelare e cinque decreti di perquisizione nell’ambito di un procedimento penale a carico di due cittadini italiani e tre stranieri, indagati a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra città. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Piacenza.

I PRIMI SOSPETTI – L’operazione è scattata dalle dichiarazioni rese alla polizia dal padre di un quattordicenne piacentino, esasperato dai comportamenti del figlio ormai fuori controllo. Il giovane, infatti, tra il 2021 e il 2022 aveva iniziato ad acquistare marijuana e hashish dal principale indagato (un italiano diciannovenne oggi destinatario della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Piacenza), il quale gli aveva ceduto della droga a credito. Il ragazzino, non riuscendo a saldare il debito con lo spacciatore, continuava a chiedere denaro ai propri genitori per pagare lo spacciatore. Il padre, insospettito da questo disperato bisogno di soldi, ha quindi scoperto all’interno dalle chat contenute nel suo cellulare il pericoloso giro in cui era finito il figlio. Dopodiché ha avvertito le forze dell’ordine.

LA SCOPERTA DEL GIRO DI DROGA – Dopo aver interrogato altri acquirenti e in seguito all’analisi di alcuni dispositivi informatici, gli agenti hanno raccolto diversi elementi di reità a carico del primo indagato, nonché di altre tre persone, connesse alla proficua attività di vendita al dettaglio di hashish avviata a Piacenza. Gli acquirenti erano perlopiù ragazzi di giovanissima età, anche minorenni. Nel corso delle indagini è stato anche individuato il grossista di riferimento del principale indagato, un cittadino straniero in passato residente a Piacenza ma da tempo traferitosi a Bergamo.

L’ARRESTO – Dopo alcune perquisizioni, quest’ultimo è stato arrestato in flagranza di reato nel capoluogo lombardo dalle squadre mobili di Piacenza e Bergamo, in quanto trovato in possesso di un buon quantitativo di droga: complessivamente quasi mezzo chilo di di hashish, 212 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e 1.700 euro in banconote di vario taglio. Nel corso di un’altra perquisizione sono stati invece sequestrati un bilancino di precisione, denaro e materiale da confezionamento.

Gli indagati sono al vaglio anche della locale Divisione Anticrimine per l’irrogazione di eventuali misure di prevenzione, con lo scopo di prevenire la commissione di ulteriori reati.