Sventato furto al market grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio

Furto all’interno di un supermercato andata in fumo grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio che stava facendo la spesa. E’ successo a Castel San Giovanni, nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, all’interno di un supermercato di via Borgonovo.

Una donna di 46 anni aveva da poco rubato dagli scaffali dell’esercizio commerciale alcuni prodotti e li aveva nascosti nella sua borsa. La donna, però, non aveva fatto i conti con il personale addetto alla vigilanza del supermercato e con una militare della Stazione carabinieri di Castello che l’ha fermata non appena varcate le casse. Il carabiniere fuori servizio accortasi del furto si è avvicinata e ha richiesto subito l’intervento della pattuglia dei colleghi che erano nelle vicinanze.

I prodotti che erano stati nascosti nella borsa sono stati restituiti alla direzione del supermercato, la donna è stata accompagnata in caserma in viale Amendola e dopo le formalità di rito denunciata all’autorità giudiziaria per furto aggravato.