Tumore al seno in aumento, appello: “Aderite allo screening”. Stasera Star Bene

In tante puntate la parola d’ordine è sempre stata una: prevenzione. Non è allora un caso che l’ultima puntata di “Star bene” si focalizzi sullo screening per diagnosticare precocemente il tumore al seno. La trasmissione, condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21, si focalizzerà su una patologia “che – come sottolinea la conduttrice – è in aumento anche tra le giovani”.

Diversi sono i fattori di rischio che ne determinano l’insorgenza: a parlarne, nel corso della trasmissione, saranno il direttore dell’unità operativa di Medicina Interna e Lungodegenza della Casa di Cura Piacenza e Sant’Antonino oltre che presidente nazionale di Cipomo Luigi Cavanna, il direttore della Chirurgia senologica e breast unit Dante Palli, la responsabile del Centro Salute Donna Stefania Calza e, in collegamento, la paziente Erika Caffi. La puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.