Bimbimbici, confermato l’appuntamento di domenica mattina in centro storico

E’ confermato, per domenica 14 maggio, l’appuntamento con la 23° edizione di “Bimbimbici”, che a Piacenza animerà il centro storico grazie alla collaborazione tra Fiab Amolabici, Legambiente, l’Amministrazione comunale e il suo Ceas Infoambiente.

Il ritrovo sarà alle 9.30 di domenica mattina in piazza Duomo, dove ci si potrà iscrivere direttamente e far controllare il proprio mezzo a due ruote. La pedalata collettiva partirà alle 10, snodandosi tra le vie del centro storico – dai chiostri del Duomo a via Nicolini, da via Scalabrini al Pubblico Passeggio e lungo corso Vittorio Emanuele – per raggiungere, alle 11 circa, piazza Cavalli, dove ad attendere i bambini ci sarà un percorso in stile gimcana, come divertente occasione di educazione stradale. Il contributo, obbligatorio per l’assicurazione, è di tre euro per ciascun partecipante, bambini e adulti accompagnatori.

Per i più piccoli, con bicicletta a rotelle, l’appuntamento è direttamente in piazza Cavalli alle 11. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Fiab al 328-2113443 o scrivere a [email protected] , mentre scansionando il Qr Code sulla locandina si può precompilare il modulo di registrazione cui si dovrà aggiungere, sul posto, il versamento della quota assicurativa.

Chi lo desidera potrà pranzare nello spazio ristoro allestito in piazzetta Pescheria con tavoli e panche, portando con sé il proprio pic-nic o gustando le specialità da asporto degli esercizi aperti.