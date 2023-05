Nuovi spazi per la “Casa dei piacentini”. L’hospice a Nel Mirino. Stasera su Telelibertà

È una casa dei piacentini. Pensata, voluta, creata e sostenuta dalla nostra città. Una casa che ora si amplia con nuovi spazi pensati anche per i volontari. È la Casa di Iris, l’hospice di via Bubba, al centro della prossima puntata della trasmissione “Nel mirino” condotta dalla direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi e in onda stasera, venerdì, alle 21 su Telelibertà.

Tanti saranno gli ospiti che interverranno nel corso della serata a cominciare da Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della Fondazione La Casa di Iris, e da Sergio Fuochi che è presidente dell’Associazione Insieme per l’Hospice: ma ci saranno anche Roberto Reggi, oggi presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano ma nel 2011 fondatore della Casa di Iris, e Valter Bulla, fra i sostenitori più impegnati della struttura. In conclusione le premiazioni di chi ha fatto e fa parte della storia di questa Casa.

