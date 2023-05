Val Nure, nuovo Doblò per il trasporto anziani grazie alla generosità di 31 aziende

E’ stata ufficialmente consegnata all’Unione Alta Valnure l’auto solidale di Progetti del Cuore che sarà utilizzata per il trasporto di persone anziane o con difficoltà di movimento. Si tratta di un Fiat Doblò, allestito con pedana per sedia a rotelle e per sollevamento, la cui messa in opera è stata possibile grazie a 31 attività produttive, commerciali, liberi professionisti, del territorio della media ed alta valle che hanno contribuito economicamente, rendendo possibile ancora una volta l’attuazione del progetto.

Davide Scalzotto, giovane di 25 anni già volontario di servizio civile e Auser per l’Unione Alta Valnure, è il custode solidale che in prima persona guiderà il Doblò e raggiungerà le persone che avranno bisogno del trasporto – che è gratuito -.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’