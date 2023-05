Borgonovo, i ragazzi del Volta vincono per il 3° anno i campionati di robotica

I ragazzi del polo superiore Volta di Borgonovo hanno vinto per il terzo anno consecutivo i campionati nazionali di robotica grazie a un ragno robotico. “Musical spider”, questo il suo nome completo, riceve impulsi da sensori e li trasmette alle dita di una mano che, anche se impedita da paresi che rendono impossibili i movimenti, può ugualmente battere sui tasti di un piano. Debora Blaga, Gabriele Quinti, Kamalvir Lal del Polo superiore Volta di Borgonovo (Istituto tecnico economico e tecnico tecnologico) sono stati premiati anche per la loro creatività a “basso costo”.

“I ragazzi hanno fatto tutto da soli – dice il docente Angelo Maggi – non hanno usato niente sul mercato, se non alcuni sensori che abbiamo pagato non più di 150 euro. Per il resto hanno fatto tutto da zero”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’