Castel San Giovanni, un’aula a cielo aperto per gli alunni della materna San Francesco

Gli 86 scolari della scuola materna San Francesco di Castel San Giovanni hanno a disposizione un’aula didattica a cielo aperto. L’aula è stata ricavata in un angolo del parco dell’ospedale unico della Val Tidone. il sogno dei bambini di avere finalmente uno spazio verde tutto loro è stato reso possibile grazie ad un accordo tra l’Ausl e l’amministrazione comunale e grazie alla solidarietà di Avis, Pro loco, genitori, volontari e anche un privato, Ramundo, che ha realizzato in poco tempo i lavori necessari a delimitare l’area. Ora l’aula è a tutti gli effetti ad uso degli scolari che possono declinarla a palestra, giardino, laboratorio e a tutto ciò che la loro fantasia e le esigenze didattiche suggeriscono. L’aula martedì 16 maggio ospiterà un flash mob dei bambini in occasione della giornata che Europe for peace ha dedicato alla pace.

