Pianello, tramonta l’ipotesi del parco agrivoltaico nella frazione di Arcello

Non ci sarà nessun parco agrivoltaico ad Arcello di Pianello. A mettere la parola fine alle polemiche, dopo che in paese si era diffusa la voce che sul fronte collinare tra Arcello e Lorenzasco potesse nascere un parco agrivoltaico di 15 ettari, è la proprietà dei terreni su cui il parco avrebbe potuto nascere. Maria Luisa Marenghi, residente a Cosenza ma proprietaria dei terreni in questione, risponde alle preoccupazioni del comitato nato per dire no all’agrivoltaico di Arcello. “Il progetto non solo era di natura puramente esplorativa, in gergo di “intenti”, ma è scaduto ormai da molti mesi” scrive la proprietaria dei terreni che, nel mettere fine sul nascere alle polemiche, non rinuncia a una stoccata polemica nei confronti del comitato e dell’amministrazione comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’