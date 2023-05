Acquista quadro a poche migliaia di euro, vale milioni. L’esperto: “E’ un Monet”

Avvocato piacentino ha acquistato una quindicina di giorni fa per poche migliaia di euro un dipinto di una bambina che secondo l’esperto d’arte Vladimir Cicognani è stato dipinto dal maestro dell’impressionismo francese Claude Monet. Il comprensibilmente soddisfatto compratore è l’avvocato Carlo Romagnoli, collezionista ed esperto d’arte. Non è nuovo ad acquisti di maestri del colore l’avvocato Romagnoli, lo scorso anno infatti aveva acquistato un anonimo “Ritratto di giovane donna” ad un’asta del gallerista Stefano Iori e si era ritrovato in casa un Amedeo Modigliani. Per ottenere l’attribuzione al Modigliani di questo ritratto occorsero dieci anni di studi ed esami di vari esperti d’arte.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’