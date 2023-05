Fibromialgia: Fiorenzuola si è illuminata di viola per la Giornata nazionale

Anche nel Comune di Fiorenzuola si è celebrata la Giornata Mondiale della Fibromialgia, la cui ricorrenza è annualmente fissata ogni 12 maggio: proprio nella serata di venerdì la scritta di benvenuto in città installata in viale Matteotti si è illuminata di viola, colore simbolo della Giornata,

“L’iniziativa – ha ricordato l’assessore del Comune di Fiorenzuola, Massimiliano Morganti – ribadisce la nostra attenzione sul tema della fibromialgia, dopo che l’anno scorso il Comune ha inaugurato la panchina viola, in collaborazione con l’Associazione italiana sindrome Fibromialgica e Fisiomed, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso chi soffre di fibromialgia”.

CHE COS’È LA FIBROMIALGIA

La sindrome fibromialgica è una patologia cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, disturbi del sonno, fatica cronica, alterazioni neurocognitive, e molti altri sintomi, come la cefalea o la sindrome del colon irritabile: questa condizione può manifestarsi a qualunque età, interessando prevalentemente il sesso femminile e approssimativamente da 1 milione e mezzo a 2 milioni di persone solo in Italia. Ha un andamento cronico e i sintomi possono persistere anche tutta la vita, ma non sono sempre presenti nella stessa intensità o con lo stesso livello di gravità: ci possono essere riacutizzazioni della sintomatologia più o meno ricorrenti, e questo spesso rende difficile la diagnosi.