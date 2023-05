Autobotte si ribalta in via Motti durante un’intervento. Due vigili del fuoco feriti

Era accorsa sul posto per un intervento di soccorso quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco. E’ un’autobotte dei vigili del fuoco la sventurata protagonista dell’incidente avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 17 in via Motti a Piacenza. Il bilancio è di due vigili del fuoco feriti lievemente. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica del 118, oltre alla polizia locale. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà