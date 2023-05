Disturbi specifici dell’apprendimento: al via un corso di formazione per tutor

La sezione Aid (associazione italiana dislessia) di Piacenza ha presentato un corso regionale per formare personale qualificato a lavorare con competenza in contesti laboratoriali con ragazze e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento: un percorso articolato in due parti – una teorica e una pratica – e rivolto ai laureati in Scienze della formazione primaria; Pedagogia; Scienze dell’Educazione; Lingue e Letterature Straniere; Scienze e Matematica; Psicologia e Logopedia; Educazione Professionale e altre discipline insegnate nella scuola secondaria; oltre a chi possiede titoli per l’insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado.

Spesso infatti le famiglie segnalano numerose difficoltà nell’aiutare i propri figli con disturbi specifici dell’apprendimento, in particolar modo nella creazione di un metodo di studio adatto alle loro esigenze e nella gestione delle ricadute emotive causate dalla discrepanza tra l’impegno messo nello studio e i risultati ottenuti. Proprio per questi motivi il sistema scolastico è affiancato sempre più spesso da sistemi di supporto educativo alternativi o integrativi.

“Siamo orgogliosi di farci promotori di questa iniziativa su tutto il territorio regionale – sottolinea Mara Ferri, Presidente della sezione AID di Piacenza. Crediamo pertanto che il primo passo verso una piena inclusione scolastica passi proprio da momenti come questo, capaci di fornire strumenti e strategie utili a persone che aiuteranno i nostri ragazzi nel percorso verso il successo formativo.

Il Tutor , infatti, affianca i bambini e/o i ragazzi con dsa a utilizzare al meglio gli strumenti compensativi, ad accrescere la loro autonomia, l’autostima ed il senso di autoefficacia, oltre a ricoprire un ruolo di mediazione nei rapporti tra famiglia e scuola.

Si tratta di una figura chiave che può accompagnare l’alunno in modo strutturato e continuativo nel tempo – conclude Mara Ferri – con l’obiettivo di garantirgli un cammino scolastico sereno e proficuo. In particolare nella nostra Provincia abbiamo molte richieste di Tutor AID cui al momento non riusciamo a dare seguito, per questo speriamo di ricevere numerose candidature”. È possibile iscriversi al corso fino a sabato 3 giugno 2023 . Per farlo è necessario risiedere in Emilia Romagna ed associarsi ad Aid.