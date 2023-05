Guardie giurate sventano colpo in un bar di via Colombo. Ladro in fuga

Fallisce il colpo in un bar di Piacenza. Questa notte, 16 maggio, poco dopo le 03.00, un uomo munito di arnesi da scasso si è introdotto all’interno di un bar di via Colombo spaccando la vetrina d’ingresso, probabilmente con l’intento di rubare l’incasso della giornata.

I rumori provocati dai movimenti del ladro, però, non sono sfuggiti ad una pattuglia di guardie giurate Sicuritalia Ivri, impegnata in un giro ispettivo nella zona. All’arrivo della pattuglia, il malvivente si è dato alla fuga, lasciando a terra parte della refurtiva, quantificabile in alcune centinaia di euro. Il ladro, dopo un lungo inseguimento tra recinzioni di cantieri e binari della ferrovia, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Evidenti i danni riportati alla struttura, in particolare alla porta a vetri dell’ingresso.