Piacenza si ferma per la pace. Flash mob in scuole e aziende, suonano le campane

“L’unica vittoria è la pace” è il filo conduttore della manifestazione – probabilmente la prima in Italia – organizzata da Europe for peace Piacenza. Lo scopo è contrastare l’indifferenza e la rassegnazione all’inevitabilità della logica bellica. Con un termine inglese l’iniziativa è definita flash mob, ossia raduno di più persone convocate all’improvviso (in questo caso invece c’è stato un largo preavviso). Sono almeno 35 le realtà piacentine che hanno aderito alla proposta di Europe for peace.

Il flash mob consisteva nel fermarsi qualche minuto (dai due ai cinque), scambiandosi idee e auguri di pace con le persone vicine in quel momento, sia per l’Ucraina sia per i tanti altri Paesi martoriati dalle guerre. Ha aderito anche la diocesi di Piacenza-Bobbio, con il vescovo Adriano Cevolotto sceso in campo in prima persona.

Le campane hanno suonato per alcuni minuti. Nelle scuole le campanelle hanno segnato l’inizio dell’interruzione speciale delle lezioni.

I promotori chiedono di rendere pubbliche le manifestazioni di pace. A questo proposito è stato messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica ([email protected] gmail.com) a cui inviare foto, video e testi subito dopo l’iniziativa.