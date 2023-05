Tragedia a Tenerife: perde la vita in mare poliziotto di 21 anni in servizio a Piacenza

Tragedia a Tenerife: Giuseppe Saudella, giovane poliziotto in servizio presso la Questura di Piacenza, ha perso la vita durante una vacanza. Il 21enne, originario della provincia di Benevento, si trovava in barca quando sembra che si sia gettato in acqua per disincagliare un’ancora. Quando gli amici non lo hanno visto riemergere hanno dato l’allarme. Il corpo è stato ritrovato alcune ore più tardi dalle autorità del posto.

Saudella prestava sevizio da un paio di anni a Piacenza, prima nelle volanti e successivamente nel corpo di guardia. La notizia si è presto diffusa tra i colleghi della Questura e ha suscitato profondo cordoglio.