Addio al commercialista Umberto Tosi. “Era un professionista generoso”

Per decenni è stato uno dei commercialisti, con la C maiuscola, di Piacenza. All’ordine della sua professione era iscritto da almeno cinquant’anni Umberto Tosi, scomparso l’altro giorno a 81 anni: ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 27 giugno.

Insieme all’amico Giorgio Campominosi aveva aperto lo studio da commercialista nel lontano 1966: sempre lì, al civico 4 di via Scalabrini, operano ancora il figlio di uno e il nipote dell’altro, Gian Paolo Tosi Ricci Oddi e Paolo Campominosi.

“Era una persona socievole e solare – spiega quest’ultimo – e fino a pochi mesi fa ha continuato a svolgere la professione. Lui e mio zio sono stati dei maestri per me”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’