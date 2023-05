Fuga di gas da una caldaia domestica in un’abitazione a Borgonovo. E’ accaduto in via Don Gnocchi nella mattina del 17 maggio. Sul posto carabinieri di Sarmato e soccorsi sanitari. I vigili del fuoco hanno provveduto a togliere il gas per evitare pericoli. Fortunatamente non si registrano intossicati.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà