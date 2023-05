Un anno di “Ecoafternoon”: gli studenti del Gioia che tengono pulita via Maculani

Non si sono fatti scoraggiare dal maltempo, dai compiti e dalle interrogazioni scolastiche, neppure dalle vacanze estive. Il merito maggiore dei ragazzi e delle ragazze della seconda linguistico F del liceo Gioia sta qui: nell’aver voluto, nell’aver creduto fortissimamente in “Ecoafternoon”. Ossia nell’aver portato avanti da un anno – senza soste, senza ripensamenti – la decisione di mantenere pulita una zona di Piacenza. Che nel caso specifico è il tratto iniziale di via Maculani, quello che parte da piazzale Milano e resta dietro le mura farnesiane.

Qualche giorno fa il gruppo con il professor Alessandro Sozzi si è ritrovato ancora per un’altra pulizia e per l’occasione ha incontrato anche il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore Matteo Bongiorni: proprio da loro due sono arrivati in primis i complimenti per l’idea e per l’impegno. Ma l’incontro ha anche offerto l’occasione ai ragazzi di discutere con i rappresentanti dell’amministrazione dei problemi di mobilità urbana che contraddistinguono l’area di via Risorgimento attorno al liceo Gioia.

“Sarebbe importante cercare di stimolare le famiglie a non parcheggiare le auto sui marciapiedi e in doppia fila all’ingresso e all’uscita da scuola – spiega a nome di tutto il gruppo, Emily Dotti – quest’area di via Maculani ad esempio sarebbe l’ideale perché è abbastanza vicina al nostro liceo e agli altri istituti scolastici”.

Sia da parte del sindaco sia da parte dell’assessore è arrivata la garanzia che la richiesta verrà esaminata: “Fra i tanti progetti che ci vengono presentati, questo è davvero bello e lodevole – spiegano Tarasconi e Bongiorni – il fatto di rendersi utili per la città e l’ambiente non è scontato, soprattutto perché molte persone invece non si prendono cura di questa zona”.