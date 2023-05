Manutenzione del ponte tra Castelvetro e Cremona: bando deserto

Non sono state presentate offerte al primo bando per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la Strada Statale (ex Provinciale) n. 10R Padana Inferiore.

Lo fa sapere la Provincia di Piacenza in una nota. Servirà pertanto una nuova procedura di gara, che – seppur con la modifica di alcune clausole – sarà comunque effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi non secondo il criterio del massimo ribasso.

Come precisa il Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici della Provincia di Piacenza, il progetto esecutivo dell’intervento – base d’asta di 5,380 milioni di euro, importo complessivo di 7,5 milioni di euro – dovrà inevitabilmente essere aggiornato ai nuovi (e maggiori) prezzi che sono entrati in vigore dal primo aprile 2023.

L’aumento dei costi per poter eseguire tutte le opere previste nel primo bando, che era legato ai prezzi in vigore fino al marzo scorso, comporterà necessariamente un confronto con Anas, che ha la competenza sul ponte dall’aprile 2021.

L’ente di Corso Garibaldi, alla luce delle problematiche conseguenti all’insuccesso della gara e anche sulla base della costante interlocuzione con i Comuni interessati, avvierà nelle prossime settimane una ulteriore riflessione in merito all’intervento nel suo complesso e alle relative tempistiche.