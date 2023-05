Delegazione piacentina a Londra. Domani la festa con le associazioni

Piacenza incontra Londra. Partirà oggi, venerdì, una delegazione di piacentini alla volta della capitale del Regno Unito per partecipare alla festa tradizionale organizzata dall’Associazione “Piacenza Insieme” che raggruppa tutte le realtà piacentine presenti a Londra. Circa 200 sono gli ospiti attesi alla serata che si svolgerà domani, sabato, a Villa Scalabrini e che offrirà l’occasione di ricordare anche il compianto presidente Mauro Ongeri e il socio Lorenzo Losi, scomparsi recentemente a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Alla trasferta londinese parteciperanno la vicepresidente della Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo Valentina Stragliati, i sindaci di Morfasso e Cortemaggiore Paolo Calestani e Luigi Merli, la presidente di Piacenza nel mondo Patrizia Bernelich e il delegato per i rapporti istituzionali in Italia di Piacenza insieme Giovanni Piazza. L’associazione attualmente è retta dai due vicepresidenti Francesco Repetti e Marco Badini.

Festa che, dopo l’incontro a Villa Scalabrini, si trasferirà nel locale “Little Italy” della famiglia Polledri a Piccadilly Circus.

