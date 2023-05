Chiusa l’indagine sui presunti appalti truccati in Val Trebbia: sono partite le notifiche che informano gli indagati che la Procura ha terminato la fase investigativa.

A questo punto si aprirà un nuovo capitolo nell’inchiesta, che nel febbraio del 2022 uscì allo scoperto con un’ordinanza di custodia cautelare di 726 pagine che poneva l’accento su un giro di corruzione e su una serie d’irregolarità in lavori pubblici realizzati da alcuni comuni tra Alta Valtrebbia e Ferriere, lambendo anche Piacenza.

Gli indagati avranno venti giorni per presentare memorie o documenti, farsi interrogare o chiedere ulteriori indagini. Dopodiché i pubblici ministeri Matteo Centini e Emilio Pisante dovrebbero procedere con le richieste di rinvio a giudizio, fase che preclude al processo.

All’epoca furono 34 le persone indagate. Gli arrestati furono undici tra sindaci, tecnici comunali e imprenditori. Per otto di loro l’accusa era di associazione a delinquere.

Ora la chiusura indagini riguarda una trentina d’indagati. Alcuni di loro hanno già chiesto il patteggiamento, altri potrebbero essere usciti dall’inchiesta.

Secondo quanto trapelato, l’impianto accusatorio sarebbe stato sostanzialmente confermato. Ciò non significa che ci sia una perfetta corrispondenza tra i reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare e l’avviso di conclusione indagini.

