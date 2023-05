Viaggio della memoria Isrec, gli studenti presentano gli elaborati in Provincia

L’incontro di restituzione è un appuntamento fisso dell’esperienza dei viaggi della memoria dell’Isrec: lo è stato anche stavolta grazie agli studenti delle scuole superiori di Piacenza, Castelsangiovanni-Borgonovo e Fiorenzuola che hanno presentato in Provincia gli elaborati realizzati sul viaggio della memoria dell’Isrec a Berlino e al campo di Sachsenhausen.

“Sono contenta che siate qui – esordisce la vicepresidente della Provincia Patrizia Calza rivolgendosi ai ragazzi – come ente ci teniamo a questi viaggi a cui anche io ho partecipato”.

A dare il via al pomeriggio, che ha visto presenti per Isrec il referente del viaggio Nicola Montenz e la direttrice Carla Antonini, sono stati gli studenti del liceo Colombini che hanno presentato le immagini delle baracche e del Museo della Resistenza di Berlino sottolineando ciò da cui erano stati colpiti. Il liceo Gioia invece ha realizzato un cartellone incentrato sull’immagine del muro, l’Isii Marconi e l’istituto Mattei hanno progettato due filmati per dare conto del viaggio sia attraverso le emozioni provate sia attraverso le figure dei resistenti come l’attentatore di Hitler Georg Elser.

Particolarmente curioso è stato il lavoro del liceo Respighi che ha voluto ragionare sulla geometria del terrore, l’istituto Romagnosi si è soffermato sulla resistenza della Rosa Bianca, mentre l’istituto Volta ha ragionato in un video sul tema della differenza.