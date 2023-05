A Piozzano la farmacia non chiude grazie ad Alessandra: “Ce la metterò tutta”

Alessandra Bellinzoni da qualche giorno è la nuova farmacista di Piozzano. Una notizia per i più di routine, ma non per i circa 600 abitanti del comune di alta collina, dove le attività rimaste si contano sulle dita di una mano e dove l’annuncio che l’ex farmacista, Vito Solazzo, dopo anni di apprezzato servizio avrebbe presto chiuso i battenti aveva creato allarme. “Non era scontato che avremmo trovato qualcuno disposto a venire qui” dice il sindaco Lorenzo Burgazzoli. Originaria di Castel San Giovanni, Bellinzoni ha lavorato per oltre un ventennio a Borgonovo. Al precedente incarico da dipendente ha preferito scommettere solo su se stessa, gestendo la farmacia rurale San Francesco di Piozzano. “Io ce la metto tutta – dice la nuova farmacista – spero che la gente mi dia fiducia. Sono venuta qui per restare”. E come darle torto. Dalla finestra dietro al banco l’affaccio è sul greto del torrente Luretta.

