Al castello di San Pietro in Cerro spettacolo benefico con la comica Penoni

Un concerto benefico per aiutare la “Protezione della giovane” di Piacenza. È quanto accadrà al castello di San Pietro in Cerro il 30 maggio dalle 19.30: a esibirsi, nel corso della serata, saranno i musicisti dell’Ottetto all’Opera dei Fiati del Teatro alla Scala di Milano, ma è prevista anche la partecipazione dell’attrice e comica Claudia Penoni.

L’iniziativa è organizzata da Caterina Abbondotti, responsabile del Coordinamento Donne Cisal Emilia-Romagna.

“La cifra raccolta andrà ad aiutare i bambini delle nostre ospiti a frequentare la scuola dell’infanzia – spiega Giuseppina Schiavi – in media ospitiamo dieci donne di cui quattro o cinque con bambini piccoli”. E’ possibile prenotare o chiedere info sia al telefono sia con whatsapp a Caterina (3334241681) o Carla (3381154580).

