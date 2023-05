Giornata di screening per il reparto di Dermatologia dell’ospedale di Piacenza, diretto da Massimo Gasperini, che ha ospitato la campagna “Psoriasi? Affrontiamola insieme” con visite gratuite dedicate a chi soffre di questa patologia.

L’iniziativa è promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia.

“La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica complessa, immunomediata e con base genetica che non coinvolge soltanto la cute ma che può associarsi a vari problemi sistemici e generare nei pazienti sconforto, rabbia, senso di insicurezza e imbarazzo, con quindi gravi ripercussioni psicologiche. Per tale patologia non esiste una cura che possa portare ad una guarigione completa e definitiva – afferma il dottor Gasperini – ma i pazienti, se seguiti in maniera corretta, possono convivere molto bene con questa malattia riducendone al minimo, se non azzerando del tutto, le manifestazioni cutanee e quindi migliorando di molto la loro qualità di vita e l’impatto emotivo. Fortunatamente negli ultimi anni la ricerca scientifica ha portato gli specialisti ad avere a disposizione un ampio ventaglio di possibilità terapeutiche che consente di poter controllare nella maggior parte dei casi in maniera ottimale, tutte le manifestazioni, cutanee e non, della psoriasi. A Dermatologia abbiamo istituto da tempo un centro psoriasi con un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti affetti da tale patologia. Attualmente abbiamo in cura circa 200 pazienti , con diversi gradi di malattia”.