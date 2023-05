Villanova: riparte il cantiere per il Centro paralimpico. Pronto tra un anno e mezzo

Il cantiere per la realizzazione del futuro Centro paralimpico di Villanova, punto di riferimento del Nord Italia, riparte. Lunedì, Ausl firmerà il verbale di consegna lavori alla ditta che si è aggiudicata il nuovo appalto, dopo la risoluzione del contratto, nel settembre 2022, con l’impresa che aveva vinto il primo bando di gara per la costruzione della piscina coperta, nel dicembre 2020. La conferma arriva dal sindaco di Villanova, Romano Freddi. Dalla data del verbale di consegna lavori, l’ultimazione degli stessi dovrà avvenire – come si legge nel contratto d’appalto stipulato il 2 maggio 2023 – entro 540 giorni naturali e consecutivi: 365 giorni per completare la piscina coperta e 175 giorni per la realizzazione delle strutture sportive e sistemazione delle aree esterne, destinate alla viabilità e parcheggi.

E’ inserito nel presente appalto anche la sola demolizione dell’edificio attiguo al nucleo storico dell’ex ospedale Giuseppe Verdi che è invece soggetto a vincolo della Soprintendenza e quindi, al momento, escluso da qualsiasi tipo di intervento. Il valore del contratto è pari a 7.481.972,96 euro (Iva esclusa).

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ