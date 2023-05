Castell’Arquato, carabinieri in Comune: la Procura vuole le carte del Polo scolastico

La questione che riguarda il Polo scolastico arquatese, discussa anche nell’ultimo consiglio comunale, sta diventando più seria di quanto si potesse immaginare. Proprio in questi giorni la Procura della Repubblica di Piacenza ha chiesto ai Carabinieri della stazione locale di recarsi in Comune per acquisire i documenti sulle procedure inerenti al percorso dei lavori per la costruzione delle nuove scuole elementari. Su questa vicenda, come punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale, portato da una interrogazione del gruppo di minoranza Terre Arquatesi, il sindaco Giuseppe Bersani aveva risposto che i lavori, arrivati fino al tetto, sono momentaneamente sospesi, in attesa di definire alcuni aspetti relativi all’erogazione del contributo che ancora rimane.

Ora l’ipotesi più accreditata, che ha mosso la Procura a fare accertamenti, è quella di turbativa d’asta nell’appalto pubblico, cioè si riferisce ad eventuali accordi tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.

L’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI SU LIBERTA’