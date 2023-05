Scatta l’allerta nel Piacentino. Le piogge abbondanti, che in questi giorni hanno colpito il territorio, stanno producendo i primi effetti rischiosi. In particolare, in base al monitoraggio della Protezione civile, il torrente Arda si è innalzato e ha superato la soglia due del livello idrometrico. Sono sotto osservazione i punti a rischio.

