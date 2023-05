Santa Rita: domani la benedizione delle auto sullo Stradone Farnese

Torna la tradizione benedizione delle auto sullo Stradone Farnese di Piacenza in occasione di Santa Rita, protettrice dei casi impossibili.

Per celebrare la ricorrenza sono in programma diverse iniziative: dalle 6.00 alle 11.00, celebrazione eucaristica ogni ora. Alle 12.00 la supplica a Santa Rita, dalle 15.00 alle 19.00 celebrazione eucaristica ogni ora e alle 21.00 la celebrazione eucaristica ogni ora. Per tutta la giornata, negli stessi orari, è prevista la benedizione di auto e altri mezzi davanti al Santuario.