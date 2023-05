Auto esce di strada e finisce sotto un camion posteggiato: morto il trentenne alla guida

Si macchiano ancora di sangue le strade piacentine: poco prima di mezzanotte un ‘auto che viaggiava lungo la via Emilia tra Castel San Giovanni e Sarmato uscita di strada ed è finita nel piazzale della Ferrari Mangimi, finendo la propria corsa sotto la cisterna di un camion posteggiato.

Uno schianto tremendo, che non ha lasciato scampo al guidatore, un trentenne straniero residente a Castel San Giovanni.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provato con difficoltà a districare l’ammasso di lamiere per consentire il recupero del corpo senza vita dell’uomo. Inutili i soccorsi dell’automedica del 118 e della Pubblica assistenza Val Tidone e Val Luretta.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati ai carabinieri.

