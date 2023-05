Conoscersi l’un l’altro con la Protezione civile: 43 studenti del Casali al rifugio Gaep

Tre giorni al rifugio Gaep “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere per imparare a prendersi cura l’uno dell’altro e conoscere la protezione civile. E’ stata l’esperienza vissuta da 43 studenti dell’Istituto professionale “Casali” di Piacenza che con 7 docenti, divisi in due turni, hanno potuto trascorrere tre giorni ciascuno in un suggestivo contesto paesaggistico dell’Alta Valnure. La pioggia purtroppo ha impedito di fare tutte le escursioni in programma, ma ha dato una tregua per poter vivere un’intera giornata con i volontari della protezione civile, apprendendo teoria e pratica di quel settore della vita che oggi interessa più che mai tutta la popolazione. Tra radiocomunicazioni e spegnimento di incendi, i giovani studenti, tutti maggiorenni delle classi quinte e quarte, sono stati incentivati a soffermarsi sull’importanza del volontariato. L’esperienza era inserita in un progetto del piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto scolastico.

