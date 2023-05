“Verso il PUG”: al Farnese confronto aperto a tutti per disegnare il futuro della città

Proseguono gli incontri pubblici “Verso il PUG”, nell’ambito del percorso

partecipativo che condurrà alla stesura e approvazione del nuovo Piano urbanistico

generale. Il prossimo appuntamento in calendario, nella cornice della Cappella

Ducale di Palazzo Farnese, sarà giovedì 25 maggio alle 16, sul tema “Il paesaggio

nella pianificazione urbanistica”: l’assessore all’urbanistica Adriana Fantini

dialogherà con l’architetto Isotta Cortesi, docente del Dipartimento di Architettura e

Ingegneria dell’Università di Parma, autrice di numerose pubblicazioni tra cui “Il

paesaggio al centro. Realtà e interpretazione”, edito da LetteraVentidue.

L’evento, aperto a tutti i cittadini interessati, con ingresso libero e senza necessità di

prenotazione, è accreditato dall’ordine provinciale degli architetti per la formazione

professionale degli iscritti.

“Sarà un’ulteriore, preziosa occasione di confronto e approfondimento”, sottolinea

l’assessora Fantini, anticipando che “Palazzo Farnese sarà teatro, nel suo ruolo di

riferimento come Casa del Piano, di un altro importante momento dedicato ai

giovanissimi, al mondo della scuola e dell’università, in calendario nella mattinata di

venerdì 26 maggio, con il coinvolgimento di alcuni componenti del consiglio

comunale delle ragazze e dei ragazzi e di un’ottantina di studenti frequentanti le

scuole medie, superiori e gli atenei universitari del territorio. Sin dall’inizio abbiamo

annunciato che l’impegno prioritario, nel realizzare il percorso partecipativo legato al

PUG, sarebbe stato quello di condividere nel modo più ampio possibile ogni attività

di ascolto della comunità: per questo era fondamentale, dal nostro punto di vista, dare

ai cittadini di domani l’opportunità di far sentire la propria voce ed esprimere la

propria opinione sulla Piacenza del futuro”.