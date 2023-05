“Il Luna Park è di tutti”. Due pomeriggi di giostre gratuite per bambini disabili

“Avevo 22 anni quando è stata approvata la legge sugli spettacoli viaggianti:

punto cardine di quella normativa, tuttora in vigore, è la funzione sociale e di

aggregazione che già allora veniva evidenziata”. A condividere questo ricordo è stato

il referente del Luna Park Carlo Manucci, affiancato nell’organizzazione da Erol

Granata e dal direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli, nell’aula consiliare del

municipio dove tre componenti della giunta comunale – Simone Fornasari, Nicoletta

Corvi e Mario Dadati – hanno voluto sottolineare, con la loro presenza, il valore

dell’iniziativa annunciata stamani: l’accesso gratuito alle attrazioni del Luna Park per

tutti i bambini e ragazzi con disabilità che frequentano le scuole del territorio –

dall’infanzia alla secondaria di 2° grado – nei pomeriggi di mercoledì 24 e giovedì 25

maggio, dalle 16 alle 19. Occorrerà presentarsi, nei giorni e orari indicati, presso la

tensostruttura all’ingresso, facendo riferimento allo staff e in particolare al signor

Granata, per ottenere la gratuità rivolta a tutti gli aventi diritto.

“A tutti gli operatori del Luna Park e a Confesercenti – ha rimarcato l’assessore al

Commercio Simone Fornasari – va il ringraziamento più sincero

dell’amministrazione per aver accolto, con grande disponibilità e spirito di

collaborazione, questa nostra proposta, scaturita da un’idea del sindaco Katia Tarasconi. Credo che il senso dell’iniziativa, volta alla massima accessibilità e fruizione di un

luogo di divertimento così amato, si possa riassumere proprio con il concetto che

questa manifestazione è di tutti e per tutti”. Un aspetto ribadito dall’assessore ai

servizi sociali Nicoletta Corvi, che ha spiegato come l’opportunità dell’ingresso

gratuito per alunni e studenti con disabilità abbia ottenuto l’apprezzamento anche da

parte delle associazioni impegnate in quest’ambito: “Trovo sia molto importante – ha

aggiunto – il fatto che una delle due giornate in cui si concretizza questo

appuntamento speciale sia in concomitanza con il mercoledì, tradizionalmente

dedicato a tutte le famiglie, proprio per favorire la più ampia condivisione di uno

momento ludico e di leggerezza che si rivela più che mai necessario”. Un segno di attenzione e solidarietà cui gli organizzatori del Luna Park non sono

nuovi, come ha ricordato Fabrizio Samuelli richiamando ad esempio la giornata di

accoglienza dedicata, l’anno scorso, ai bambini ucraini arrivati a Piacenza in fuga

dalla guerra. “Si conferma – ha commentato l’assessore alle politiche educative Mario Dadati – una sensibilità preziosa su cui l’amministrazione comunale ha potuto

fare affidamento per aggiungere un ulteriore tassello al percorso, fondamentale e di

prioritario impegno, per l’inclusività, che dal mondo della scuola e dello sport

abbraccia anche gli spazi del divertimento. Di questo siamo davvero grati”.