Mino Manni e Marta Ossoli interpretano le più belle scene d’amore

Mercoledì 24 maggio, alle 18.30, al PalabancaEventi di via Mazzini, a Piacenza, serata shakespeariana dal titolo “… e se l’amore è cieco la notte è il suo elemento”, organizzata dalla Banca di Piacenza che vedrà Mino Manni e Marta Ossoli (al violino, Silvia Mangiarotti) interpretare le più belle scene d’amore del poeta inglese. Un viaggio alla scoperta appunto dell’amore: un sentimento unico, misterioso e inafferrabile che nessuno come William Shakespeare ha saputo restituirci così meravigliosamente in tutta la sua complessità e altezza. Tra i volti dell’amore scelti dagli attori Manni e Ossoli, il Romeo e Giulietta (amore puro e assoluto), il Sogno di una notte di mezza estate (ilare e favolistico), la Bisbetica domata (ardito e furioso), il Riccardo III (ambiguo e seduttivo), l’Amleto (folle e tragico), il Macbeth (sanguinario), l’Antonio e Cleopatra (sensuale), l’Otello (con la tragedia della gelosia). La partecipazione è libera, con prenotazione.

