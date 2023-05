Oggi con Libertà 8 pagine de L’Eco di Giulia del liceo Colombini

Torna a parlare la giovane redazione de L’eco di Giulia, il giornale d’istituto del liceo Colombini, e lo fa nuovamente attraverso le pagine di Libertà, con le 8 pagine del giornalino pubblicate oggi all’interno del quotidiano.

Oggi infatti i lettori potranno leggere dei tanti argomenti scelti, selezionati e trattati dagli studenti: spazio prima di tutto ai progetti della scuola, tra la collaborazione con Amnesty International fino alla gita al Memoriale della Shoah a Milano. Si passa poi alle interessanti interviste al professor Bosonetto, in una intera pagina dedicata all’amore per la letteratura, e al professor Stefano Amore, in un dialogo sulla mafia e chi l’ha combattuta. E poi ancora le interviste in lingua straniera, i focus sui giovani e sui disagi che li colpiscono, sulle esperienze dei ragazzi della scuola. Si conclude con una pagina dedicata allo sport, ma non “i soliti sport”!

