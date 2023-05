Sabato al Parco della Galleana camminata e visite gratuite per ciechi e diabetici

“Mettiamoci in gioco” è il titolo della maratona organizzata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Piacenza.

È la tredicesima e si svolgerà sabato 27 con partenza dalle 15.30 al parco della Galleana: una camminata ludico-amatoriale non competitiva da cinque e da dieci chilometri.

L’iniziativa e le attività collegate sono state presentate in municipio dall’assessore Mario Dadati e dal presidente dell’Unione Ciechi e ipovedenti Gregorio Contini, oltre che da Silvano Longhi dell’Associazione diabetici di Piacenza e da Elena Poggi e Piergiorgio Visentin di Csi.

Dalle 15.00 alle 18.00 verranno effettuate delle visite gratuite da parte degli oculisti dell’Ausl con gli screening per la diagnosi del glaucoma e della degenerazione maculare legata all’età e dell’Associazione diabetici piacentini con le prove della glicemia per il controllo del diabete che è spesso causa di cecità per retinopatia diabetica.

